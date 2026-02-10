Сенсация от создателей «Панфиловцев»: снят фильм о женщине, сбившей больше всех самолетов

В сети представлен первый трейлер полнометражной картины «Литвяк», посвященной судьбе легендарной летчицы Великой Отечественной войны Лидии Литвяк. Фильм, работа над которым велась более пяти лет, создан кинокомпанией «28 панфиловцев» и выйдет в широкий прокат 30 апреля 2026 года, пишет kinonews.

Лидия Литвяк известна как самая результативная женщина-пилот в истории мировой авиации, одержавшая наибольшее количество воздушных побед. Ее яркая и трагическая биография, сочетающая беспримерный героизм и личную драму, долгое время оставалась менее известной широкой аудитории по сравнению с подвигами других асов.

По словам режиссера, сценариста и продюсера проекта Андрея Шальопы, съемочная группа ставила перед собой задачу не просто пересказать факты, но передать дух того времени и раскрыть характер необыкновенной женщины, чье мужество стало частью национальной легенды.

Главную роль исполнила актриса Полина Чернышова. Ее боевого товарища и возлюбленного, летчика Алексея Соломатина, сыграл Петр Рыков. Особое внимание создатели уделили исторической достоверности и технической стороне. При подготовке и съемках воздушных баталий тщательно изучались архивные документы, а для точного воссоздания маневров была детально проработана летная специфика самолетов военного периода.

