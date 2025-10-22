Сенсационная находка краеведов: на дне пруда под Тюменью скрывался многометровый Сталин
Тюменские коммунисты решили поднять со дна пруда огромный памятник Сталину
В одном из водоемов Тюменской области местные краеведы обнаружили затопленную многометровую скульптуру Иосифа Сталина. Как выяснилось, монумент, изготовленный из белого гипса, пролежал на дне на протяжении долгого времени.
Инициативу по извлечению и восстановлению исторического артефакта взяло на себя региональное отделение КПРФ. О находке и планах по ее спасению сообщило информагентство Ura.ru.
Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева подтвердила, что вопрос о подъеме памятника прорабатывается.
«Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить и отремонтировать», — заявила она.
При этом Казанцева не уточнила, где именно может быть установлен памятник после реставрации. На данный момент оценивается масштаб предстоящих работ и состояние самой скульптуры.
