Сентябрь в Московской области стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Минувший сентябрь в Подмосковье стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала начальник метеостанции «Коломна» Наталья Елагина. Ее слова приводит РИАМО .

Так, из тридцати дней месяца двадцать три были с температурой выше плюс двадцати градусов и шесть — с температурой выше плюс двадцати пяти градусов.

«Самой теплой у нас была, конечно, третья декада сентября. <…> 22, 23 и 24 числа были побиты температурные рекорды», — сказала Елагина.

Она отметила, что в целом в сентябре температура воздуха была почти на два градуса выше климатической нормы. Самым жарким стало 1 сентября, когда столбики термометров поднялись до отметки почти в двадцать восемь градусов. Самым холодным днем оказалось 17 сентября. Ночные температуры опустились до плюс одного градуса, в некоторых районах даже были заморозки.

Предыдущий самый теплый сентябрь отмечался в Подмосковье в 1938 году. Тогда было десять жарких дней, когда температура воздуха поднималась выше плюс двадцати пяти градусов. Однако нынешний первый осенний месяц получился на три градуса теплее.

Ранее сообщалось, что на одиннадцати метеостанциях столичного региона зафиксировали первый снег.