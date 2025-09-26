Сентябрь в Москве будет теплее нормы

Предстоящий сентябрь 2025 года в Московском регионе прогнозируется теплее средних многолетних значений, однако рекордных показателей, подобных прошлогодним, не установит. Согласно оценкам Гидрометцентра, среднемесячная температура превысит климатическую норму примерно на 2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС пояснил, что текущий прогноз существенно отличается от реалий сентября 2024 года. Тогда среднемесячная температура достигла 17,1 градуса, что соответствует типичным показателям для августа, сделав прошлый сентябрь по-настоящему летним месяцем.

Нынешний сентябрь будет теплым, примерно на 2 градуса выше нормы, но все-таки он не станет рекордно теплым, отметил эксперт. Таким образом, метеорологи ожидают возвращения температурного режима к более характерным для начала осени значениям, несмотря на сохраняющийся тренд на потепление.

