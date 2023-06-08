«Вечером всегда выше»: стало известно, какую температуру у новорожденного не следует сбивать

Педиатр Хорошилова объяснила, когда при температуре у младенца нужно обращаться к врачу

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Общество
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала, в каких случаях новорожденному ребенку стоит сбивать повышенную температуру, а в каких ситуациях это может быть опасно.

По словам специалиста, нормальной температурой тела у новорожденных детей считается та, что находится в диапазоне от 37 до 37,5 градусов.

«Причем вечером температура тела всегда выше, чем в утренние часы. Такую температуру тела не следует сбивать при условии нормального самочувствия ребенка», – заявила Хорошилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что важно обращать внимание на дополнительные симптомы.

«Если температура тела выше, либо она нормальная, но есть дополнительные симптомы, то не занимайтесь самолечением и незамедлительно покажите ребенка врачу, ведь только он сможет определить показания для назначения лекарственных препаратов и их точную дозировку», – пояснила педиатр.

Ранее врач объяснила, почему опасно давать младенцу пустышку.

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