«Вечером всегда выше»: стало известно, какую температуру у новорожденного не следует сбивать

«Если температура тела выше, либо она нормальная, но есть дополнительные симптомы, то не занимайтесь самолечением и незамедлительно покажите ребенка врачу, ведь только он сможет определить показания для назначения лекарственных препаратов и их точную дозировку», – пояснила педиатр.