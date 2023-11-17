Сербия готова помочь США восстановить Украину

Власти Сербии и ряд местных компаний выразили готовность помочь США в восстановлении Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича, сербское правительство посовещалось и отметило интерес местных компаний к теме восстановления Украины. Весич подчеркнул, что в скором времени, когда все вопросы будут утрясены, жителей Украины ждут дни восстановления.

Власти Сербии с самого начала украинского конфликта заняли нейтральную позицию. С одной стороны они поставляли гуманитарную помощь Киеву, а с другой – отказывались вводить санкции против России.