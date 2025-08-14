Пассажирский лайнер Virgin Australia резко снизился из-за разгерметизации

Самолет Virgin Australia, летевший из Сиднея в Брисбен, экстренно снизился с 11,2 до 2,6 тысяч метров из-за разгерметизации салона. На борту сработали кислородные маски, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщает издание PerthNow.

Пассажиры рейса Virgin Australia пережили несколько тревожных минут, когда их лайнер внезапно начал стремительно терять высоту. Инцидент произошел 13 августа — на отметке 11,2 тыс. метров в салоне раздался хлопок, после чего давление резко упало. Экипаж объявил экстренную ситуацию, и самолет за считанные минуты снизился до 2,6 тысячи метров.

По словам представителей авиакомпании, пилоты действовали строго по инструкции: при разгерметизации необходимо как можно быстрее опуститься до безопасной высоты, где достаточно кислорода. Пассажиры воспользовались масками, но паники удалось избежать.

Борт благополучно приземлился в Брисбене, никто не пострадал. Самолет отправили на проверку — предстоит выяснить, что именно вызвало разгерметизацию.

