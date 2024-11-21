Сербы прибыли в ЯНАО для изучения культуры региона и России

Школьники из Сербии приехали в ЯНАО по обмену. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , иностранные гости встретились с главой Ноябрьска Алексеем Романовым.

Мэр Ноябрьска встретился с сербскими дарованиями в арт-резиденции «Миксер» в четверг, 21 ноября. Они прибыли по обмену, чтобы изучать культуру России и интересного северного региона. Помимо экскурсий детям провели познавательные ивенты.

Сербы поближе познакомились с историей России, смогли попрактиковаться с русским языком в реальных условиях, узнать о традициях и жизни коренных народов Севера. Важным для многих событием стал также чемпионат на Кубок Губернатора «Битва интеллектов — 2024».

Напомним, что ноябрьские старшеклассники побывали в городе Алексинац в прошлом месяце и тоже получили ценный опыт.

Ранее сообщалось, что комик Мусагалиев рассказал мистическую историю из ямальского города.