Актер Марат Башаров рассказал, что однажды потерял сознание за рулем автомобиля и столкнулся с другой машиной. После происшествия артист долго не мог понять причину ухудшения самочувствия. Позднее врачи диагностировали у него расширение верхней части аорты. Об этом сообщает Super .

Особенность выявили после тщательного обследования, включавшего УЗИ и использование холтера — прибора для круглосуточной фиксации сердечного ритма. По словам врачей, подобное заболевание встречается у людей, занимающихся спортом, особенно у хоккеистов. Башаров признался, что давно увлекается этим видом спорта и активно тренируется, что, по мнению специалистов, могло стать одной из причин развития болезни.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов уменьшил гонорар в два раза из-за падения спроса.