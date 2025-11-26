Сердце Крида под контролем: боксер Кремлев заставил певца попотеть на ринге

Популярный певец Егор Крид приступил к серьезной работе над своей физической формой, и его наставником в этом необычном начинании стал известный меценат и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этой коллаборации спортивный функционер сообщил в своем Telegram-канале, передает REGIONS .

Встреча двух медийных персон прошла на площадке Федерации бокса России. Особенностью визита артиста стало то, что он совмещал физические нагрузки с комплексным медицинским обследованием. Как с юмором отметил сам Крид, его «оснащение» включало специальный прибор.

«Я сегодня на проверке здоровья с холтером, весь в проводах!» — коментирует Егор Крид.

Холтер — это портативный электрокардиограф, который в течение суток непрерывно отслеживает работу сердца в условиях обычной жизнедеятельности, включая физические нагрузки.

Умар Кремлев, активно поддерживавший певца, не только следил за его состоянием, но и демонстрировал базовые боксерские приемы. Параллельно он делился своими взглядами на фундаментальные принципы достижения целей, выходящие за рамки спорта.

«Вот так встал, работаешь. Проверяем сердце Егора Крида. Тренировка мощная, на характере! <...> Дисциплина и характер — вот что действительно важно. Без этих качеств далеко не уйдешь— поддерживает репера спортмен.

Публикация вызвала значительный интерес у подписчиков и поклонников обоих участников. Видео и фотографии, размещенные в канале Кремлева, запечатлели дружескую и в то же время целеустремленную атмосферу занятия.

Ранее сообщалось, что граждане Башкортостана потребовали отозвать звание заслуженного артиста у Егора Крида.