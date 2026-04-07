«Сердце не обманешь, но ПДД нарушишь»: уфимец заплатит штраф за предложение руки и сердца на проспекте

В Уфе 32-летний романтик решил поразить свою девушку грандиозным жестом. Чтобы сделать предложение, он перекрыл движение на проспекте Салавата Юлаева. Правда, согласования с ГИБДД не получил. В итоге вместо невесты получил повестку в суд. Вместе с семью друзьями. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным начальника управления ГИБДД по Башкирии Владимира Севастьянова, организатор и его подельники устроили стихийную пробку. Машины встали, водители сигналили, а романтик, видимо, был в своем мире. Но закон есть закон. За нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие регистрации у части машин и нестандартные номера всем восьмерым выписали штрафы.

Суммы пока не разглашаются, но мораль ясна: хочешь сделать предложение — арендуй кафе или парк. А перекрывать проспект без разрешения — себе дороже. Теперь уфимская пара будет вспоминать этот день не как начало семейной жизни, а как день, когда пришлось раскошелиться. Ирония в том, что идея была красивой, а исполнение — хромающим на обе ноги.

