«Сломал холодильник и требует деньги на водку»: внук-погромщик выживает блокадницу из квартиры

В Петербурге на Белградской улице разворачивается драма: 70-летняя женщина, пережившая блокаду Ленинграда, стала жертвой собственного внука. Родственник сначала уговорил пенсионерку оформить на него дарственную на квартиру, а затем устроил ад. Теперь мужчина устраивает погромы, требует деньги и, по сути, пытается выжить старую женщину на улицу. Об этом сообщает «78.ru».

Соцработник Анастасия, которая помогает блокаднице, шокирована. Она приносит продукты, следит за здоровьем, но каждый визит — стресс. Женщина рассказывает, что он просил у нее деньги на водку, а потом сломал холодильник и стиральную машину, потому что она не дала ему денег. После дарственной внук, видимо, почувствовал себя хозяином и перестал считаться с чьими-либо чувствами.

Пенсионерке предлагали переехать в пансионат для блокадников, но она отказывается — не хочет покидать родные стены. Знакомые забирали ее на время, но она возвращается и вновь попадает под социальное обслуживание. А внук продолжает бесчинствовать. Хорошая новость: после того как история попала в СМИ и соцсети, за внуком приехали работники ФСИН и забрали его.

