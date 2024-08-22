«Сердце не выдержало»: на Украине погиб однофамилец Владимира Зеленского

Старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский умер в 36 лет после ранения, полученного при выполнении задания. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской полиции.

Стало известно о гибели старшего лейтенанта полиции. Он скончался во время выполнения боевого задания. В ходе него инспектор отделения тактической поддержки получил ранение, которое привело к смерти. в Telegram-канале ведомства заявили о том, что у него «не выдержало сердце».

Офицер Роман Зеленский служил в патрульной полиции Киева с 2015 года. На фронт мужчина отправился в 2022 году.

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