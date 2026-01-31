Сердце просит пощады: от какой еды сердце стареет в несколько раз быстрее

Фото: [ Взрослая поликлиника на улице Ново-Солдатской после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Терапевт Шота Каландия сформулировал четкие рекомендации по питанию для тех, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Основной акцент врач сделал на необходимости сознательного ограничения целого ряда привычных, но потенциально опасных продуктов, пишет Лента.ру.

Первыми в списке риска оказались продукты глубокой переработки: полуфабрикаты и изделия из переработанного мяса. По словам Каландии, опасность представляет не столько само мясо, сколько высокие концентрации химических добавок — усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов, которые при регулярном употреблении системно ухудшают состояние сосудов и сердца.

Отдельную угрозу врач видит в трансжирах, которые организм практически не способен метаболизировать. Эти вещества, надолго оставаясь в кровотоке, содержатся в фастфуде, попкорне, маргарине и магазинной выпечке. Их главная опасность — провокация роста уровня «плохого» холестерина, что напрямую ускоряет развитие атеросклероза.

Также с осторожностью, отмечает специалист, следует относиться к источникам насыщенных жиров (жирные молочные продукты, свинина, некоторые растительные масла) и, конечно, контролировать потребление соли и сахара. Последние, будучи условно безопасными в малых дозах, в современных реалиях часто потребляются в избытке, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

