Сердце разрывается: в Наро-Фоминске изувеченного кота выбросили мучительно умирать на морозе

Чудовищный случай потряс жителей поселка Селятино в Наро-Фоминском округе. Сбитое автомобилем животное было обнаружено на контейнерной площадке возле дома №12, где оно пролежало в картонной коробке около суток на морозе. REGIONS узнал, в каком состоянии бедолага, ставший жертвой человеческой жестокости.

Коробку с изувеченным котом жители заметили рядом с выброшенным салатом оливье, что вызвало шок и активное обсуждение в местных чатах. Животное, пострадавшее «списали» в утиль Позже неравнодушные горожане доставили пострадавшее существо в ветеринарную клинику.

Врачи подтвердили, что характер травм соответствует наезду автомобиля: у животного диагностированы множественные ушибы, сотрясение и сложный перелом челюсти, требующий длительного и дорогостоящего лечения.

«Это не просто безответственность, это акт жестокости. Выбросить живое, страдающее существо на помойку, особенно в мороз, — бесчеловечно», — прокомментировала одна из жительниц.

Как пояснила зоозащитник Алина Яновская, подобные поступки подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными»). Наказание за деяние, повлекшее увечье, может включать штраф до 80 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Важным практическим аспектом является алгоритм действий при обнаружении пострадавшего животного. Специалисты и волонтеры напоминают, что в подобной ситуации необходимо либо самостоятельно доставить его в ветеринарную клинику, либо связаться со службой отлова или местными зоозащитными организациями, которые смогут оказать помощь. Оставление травмированного живого существа без помощи, особенно в экстремальных погодных условиях, не только аморально, но и противозаконно.

