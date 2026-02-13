Сердцу нечем дышать: врач показал жест рукой, выдающий больное сердце за пару секунд

Пациенты с больным сердцем сами того не замечая выдают свой диагноз характерным жестом. Об этом РИА Новости рассказал главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко.

По словам специалиста, при ишемической боли человек прижимает к грудине сжатый кулак. Это не случайность, а точное указание на место поражения. Боль возникает не между ребер и не в боку, а строго по центру за грудиной. Ошибка в локализации часто мешает людям вовремя обратиться к врачу.

Кардиолог перечислил состояния, которые нельзя терпеть или заглушать таблетками. Впервые появившаяся слабость, когда обычные дела валят с ног — уже повод насторожиться. Если раньше человек без проблем поднимался по лестнице, а теперь задыхается, дело не в возрасте, а в сердце.

Болевые ощущения могут уходить в левую руку, под лопатку, шею или нижнюю челюсть. Возникают они почти всегда не в покое, а когда организм работает или нервничает. Спокойное сердце болит редко. Еще один маркер — сбой ритма. Алексеенко уточнил, что заметить аритмию можно даже домашним тонометром. Если прибор показывает не просто давление, а значок неровного пульса, откладывать визит к врачу опасно.

