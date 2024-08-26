Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины в Москве, внесли в перечень террористов

Евгений Серебряков*, который обвиняется в подрыве машины на севере столицы, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Росфинмониторинг.

В конце июля мужчина заложил бомбу в автомобиль, от взрыва пострадали два человека. Инцидент произошел на севере Москвы на Синявинской улице. Серебряков признал вину и заявил, что спецслужбы Украины обещали ему от $10 до $20 тыс. за это. Работать на украинские органы он начал в феврале 2023 года.

Теперь Евгений Серебряков не сможет общаться со СМИ, организовывать массовые мероприятия, баллотироваться на любую политическую должность и размещать информацию в Сети.

Ранее сообщалось о том, что СК РФ начал вести допросы всех очевидцев захвата колонии №19 в Волгоградской области.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.