«Серебряные» жители Дмитрова побывали на воздушной прогулке

Участники программы «Активное долголетие» из подмосковного Дмитрова полетали на воздушных шарах, передает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Отмечается, что представители старшего поколения пролетели над живописными равнинами родного города, и смогли насладиться открывающимися взору пейзажами. Само мероприятие было организовано профессиональной командой воздухоплавателей клуба «Аэровальс».

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