Серьезно больному «Виталию Наливкину» собрали деньги на лечение

Прикованному к больничной койке актеру Андрею Неретину, игравшего роль депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, собрали пожертвования. Об этом сообщает «Газета.ру» .

Актер жил в ужасных условиях. Это стало известно после того, как врачи нашли у него асептический некроз тазобедренного сустава. Наретин оказался буквально прикован к постели, оставаясь без отопления и других благ цивилизации в бараке.

Однако об условиях жизни Наретина стало быстро известно в Сети. Неравнодушные граждане собрали пожертвования. Общая их сумма составила 30 тыс. рублей. На них актер оплатили аренду жилья, оформили прописку и подготовили нужные вещи к операции.

«Один из травматологов даже предложил свою помощь в проведении операции. Сейчас у нас появился реальный шанс провести для него бесплатную операцию. Главное — это чтобы общее состояние здоровья нашего именитого пациента позволило ее сделать. У нас было две основные задачи было: оформить ему прописку и организовать бесплатную (льготную) операцию. Первый пункт выполнен, а со вторым, если повезет, помогут мои неравнодушные друзья из медицинского сообщества», — сказал он.

Сообщается, что у сыгравшего Наливкина актера появился реальный шанс на излечение.

Напомним, что Виталий Наливкин — это выдуманный персонаж. По сюжету это председатель исполкома Уссурийска, который рвется помогать жителям, но делает с особым отсутствием такта.

Ранее сообщалось, что пациентка клиники в Москве скончалась после наркоза при плановой операции.