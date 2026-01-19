Серф-доска, которая говорит: почему, по мнению блогера, австралийские мужчины «ломаются» перед русскими женщинами

Ирландский тревел-блогер Тим, известный своим проектом «В погоне за необычным» на платформе « Дзен », поделился провокационными наблюдениями о русских девушках, живущих в Австралии. После очередной поездки он охарактеризовал их емкой фразой: «красивые, опасные и слишком умные для местных мужчин».

Основой для такого вывода стала его случайная встреча с россиянкой в одной из прибрежных кофеен Австралии. В ходе разговора девушка, проживающая в стране уже шесть лет, дала свою оценку австралийским мужчинам. Она назвала их хорошими, стабильными и вежливыми, однако отметила ключевую проблему: «они ломаются, когда женщина не нуждается в спасении».

Как пояснила собеседница, она самостоятельно организовала свою жизнь за границей — решила все вопросы с визами, документами и финансами. И именно эта самостоятельность, по ее словам, становится «тревожным сигналом» для местных мужчин. Блогер Тим добавил от себя, что в австралийском обществе сложился стереотип, где «слишком умная — значит агрессивная».

Еще одним культурным барьером, по наблюдениям путешественника, стала знаменитая русская прямота. В Австралии она зачастую считывается как конфликтность, а отсутствие постоянной улыбки воспринимается негативно. Сама россиянка с иронией резюмировала ожидания местных мужчин: «Им комфортно с женщиной как с серф-доской. Красивая, легкая и чтобы молчала».

Этот откровенный пост блогера, имеющего русско-армянские корни, вызвал живой отклик у аудитории, вновь подняв тему культурных различий и стереотипов в международных отношениях.

Ранее блогер назвала пять привычек российских туристов, которые выдают их в Турции.