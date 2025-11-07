Сергей Безруков провел встречу с участниками конкурса «Это у нас семейное»

Пять семейных команд-участниц конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетили спектакль «Остров сокровищ» из репертуара Московского Губернского театра в Санкт-Петербурге и посетили встречу с народным артистом России Сергеем Безруковым, который исполнил в нем главную роль. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Участниками встречи стали семьи Огородниковых и Кривенковых из Московской области, Поповых из Смоленской области, Бобрецовых из Архангельской области, Кириловских, Попович из Вологодской области. Такая возможность у них появилась благодаря прохождению дистанционного этапа «Семейный спектакль», разработанного совместно с партнером проекта – Большим Детским фестивалем.

В рамках задания участникам нужно было поставить спектакль с участием всех членов семейной команды, за основу нужно было взять книги из шорт-листа номинации «Книга» VIII Большого Детского фестиваля 2025 года. Победителей выбирала команда фестиваля во главе с его художественным руководителем Сергеем Безруковым.

«Было непросто определить лучших, потому что каждая работа была по-своему интересна. В большей степени мы обращали внимание на сплоченность семейной команды», – отметил Сергей Безруков.

Семья Кривенковых из Подмосковья, например, выбрала для постановки отрывок из книги Юлии Симбирской «Школа шпионов Хамелеона Незаметнова». Члены семьи отметили, что поездка на спектакль стала для них неожиданным подарком.

Напомним, что в 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.