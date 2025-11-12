Сергей Кириенко рассказал, что пользуется мессенджером MAX

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что использует российский мессенджер MAX, передает ТАСС .

«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», — рассказал Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

Ранее о создании своего канала в новом отечественном мессенджере сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что это хорошая площадка для того, чтобы делиться новостями о жизни региона.