Сергей Кириенко рассказал, что пользуется мессенджером MAX
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что использует российский мессенджер MAX, передает ТАСС.
«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», — рассказал Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».
Ранее о создании своего канала в новом отечественном мессенджере сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что это хорошая площадка для того, чтобы делиться новостями о жизни региона.