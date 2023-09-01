Сергей Кириенко рассказал участникам «Территории смыслов» о принципах управленческой деятельности

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выступил перед участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов» с лекцией об управлении.

Слушателями стали лучшие ученики всех заездов форума. Кириенко обсудил с ними принципы управленческой деятельности, госслужбы, формирования кадрового резерва, а также развитие молодежного движения и систему образования, сообщила пресс-служба форума.

Говоря об управлении, Кириенко подчеркнул, что данный процесс начинается с принятия на себя ответственности за свою жизнь, работу, семью, здоровье, развитие и карьеру. Уникальность таланта руководителя заключается в том, чтобы собрать команду «не таких, как ты», убежден он. В качестве примера Кириенко привел атомную отрасль, где в приоритете «не станки и запасы урана», а люди.

Также огромное значение имеет масштаб цели, подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента. Он отметил, что, например, решительность людей помогла превратить небольшую идею в масштабный гражданский проект #МЫВМЕСТЕ.

По мнению Кириенко, мир меняют идеи и воля людей, а текущее время является временем вызовов, которые всегда открывают новые возможности.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что нам говорят о том, что те или иные вещи просто невозможны: есть объективные трудности, с которыми ничего нельзя сделать. Секрет в том, чтобы забыть об этих установках», — подчеркнул он.

Напомним, открытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоялось в конце июля в подмосковном Солнечногорске. Мероприятие уже в пятый раз проходит на территории мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В минувшую среду прошла церемония открытия заключительной смены «Действовать», мастером которой является Сергей Кириенко. На данной смене собрались полторы сотни лучших выпускников всех предыдущих заездов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в семинаре, который провел Корпоративный университет Сбера.