Сергей Чубарыкин, временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками, в рамках торжественной церемонии в Улан-Удэ наградил орденами Суворова и Жукова военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в соцсетях.

В Министерстве обороны России напомнили о том, что операция «Поток», проведенная в рамках штурма города Суджа, стала одним из ярких примеров героизма, самопожертвования и преданности долгу. Она была проведена в составе сводного штурмового подразделения.

В тот момент бойцы-десантники, преодолев примерно 15 км по трубе диаметром 140 см, атаковали врага с тыла, вызвав у него смятение и заставив украинских националистов в панике свои позиции и спасаться бегством в сторону границы.

«Сегодняшнее награждение — это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений», — приводит ведомство слова Чубарыкина.

Следует подчеркнуть, что военнослужащие 11-й десантно-штурмовой бригады, входящие в состав гвардейцев-десантников, с честью и достоинством исполняли свой воинский долг в различных горячих точках, таких как Афганистан, Северо-Кавказский регион и Сирия. В настоящее время они продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции.

За проявленные в сражениях с украинскими националистами героизм, отвагу и мужество более 4500 бойцов соединения были удостоены государственных и ведомственных наград. А шестеро из них получили стали Героями России.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.