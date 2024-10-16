Сергей Лавров ответил на жалобы Бориса Джонсона на встречу в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сайту aif.ru ответил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, который пожаловался на организацию встречи в Москве. Свои претензии политик изложил в мемуарах.

По словам Джонсона, на встрече в Москве в особняке МИД на Спиридоновке его якобы заставляли «сидеть перед пылающим камином», что вызывало обильное потоотделение на лице. Однако, как отметил Сергей Лавров, британский политик не жаловался, а на лице не было и капли.

«Прекрасно это помню. Он не потел. Я сидел в двух метрах от него через стол. У него не было капель пота на лице, о которых он пишет. <...> Борис славится экстравагантными действиями. А западные мемуаристы в целом славятся передергиванием фактов», — отметил Лавров.

Как отметил российский дипломат, тогда была зима и камин был необходим в помещении. К тому же, это «сердце» особняка, которое создает доверительную атмосферу во время беседы.

Ранее сообщалось, что бывший глава британского правительства Борис Джонсон в своих мемуарах признался в любви к России.