Сергей Миронов: мессенджер MAX привлечет миллионы пользователей

Новый российский мессенджер MAX — качественный и безопасный сервис, который сможет привлечь миллионы пользователей, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС .

«Уверен, что отечественный мессенджер будет успешным, привлечет миллионы пользователей своим качеством, безопасностью, удобством. И не сомневаюсь, что MAX станет для нас очень важной площадкой прямого диалога с гражданами», — сказал Миронов.

Он рассказал, что в прошлом активно пользовался «Живым журналом», затем перешел на соцсети и мессенджеры, а сейчас начал использовать национальное приложение.

Миронов подчеркнул, что мессенджер MAX считается более защищенным по сравнению с зарубежными аналогами.

Ранее сообщалось, что свой канал в новом мессенджере завел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.