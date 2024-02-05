Сергей Никитенко назначен главой подмосковного Серпухова

Сегодня в городском округе Серпухов состоялось заседание Совета депутатов, в рамках которого Сергей Николаевич Никитенко был избран главой муниципального образования. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством глава Городского округа Серпухов избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Примечательно, что работа Сергея Николаевича неоднократно была отмечена наградами, в числе которых медали «За отличие в службе» 1,2,3 степени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализуют около двухсот восьмидесяти проектов импортозамещения.