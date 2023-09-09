Сергей Пахомов о голосовании в Подмосковье: разговоры о непрозрачности выборов ушли в прошлое

Предпосылок к разговорам о непрозрачности выборов больше нет, эта тема ушла в прошлое. Об этом заявил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Однако организация наблюдения на выборах все равно играет большую роль.

«Важно, чтобы был доступ ко всем избирательным участкам, если частично, это не всегда работает», — отметил депутат.

Наблюдение помогает людям понять, что масштаб нарушений, которые все-таки случаются, незначителен. Например, речь идет о случаях, когда обзор камеры на избирательном участке закрыт воздушным шариком.

Сам Сергей Пахомов уже проголосовал вчера на избирательном участке, но считает, что будущее — за цифровизацией, которая позволяет сделать выбор в комфортных условиях.

«В любом случае, голосовать важно. Сейчас область стабильно развивается. Мы привыкаем, что всегда происходит что-то хорошее, и начинаем относиться к этому немного спустя рукава», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.