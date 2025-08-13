Сергей Собянин завел канал в мессенджере Max

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере Max. Он отметил, что это еще один хороший способ для информирования о жизни столицы.

«Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Мой канал в Max — еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», - написал мэр.

Мессенджер MAX позволяет бесплатно обмениваться файлами до 4 ГБ, совершать звонки даже при слабом интернете, пользоваться партнерскими сервисами. В него уже встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. Подробная информация о работе нового мессенджера представлена на его официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с Сергеем Собяниным запустил строительство тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино».