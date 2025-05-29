Сергей Соседов раскрыл детали борьбы со своим заболеванием

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в интервью URA.RU рассказал о хронической проблеме со здоровьем, а также раскрыл, как справляется, следуя рекомендациям врачей.

По словам 57-летнего критика, у него гипотония, или регулярное пониженное давления. Показатели часто опускаются до 100/60, что вызывает сильную слабость. Медики диагностировали астенический тип сложения и признали, что радикальных методов лечения нет.

Соседов связал свое состояние с резкими перепадами атмосферного давления. В Москве недавний показатель в 730 мм рт. ст. спровоцировал ухудшение самочувствия.

«Это очень низкие показатели. И у меня в это время мое артериальное давление опустилось», — рассказал критик.

Специалисты посоветовали Соседову умеренные физические нагрузки, увеличение потребления соли и шоколада, а также обильное питье. Сам критик допускает возможность нетрадиционных методов — иглоукалывания или гирудотерапии, но пока к ним не прибегал.

Ранее сообщалось, что Соседов назвал причины отсутствия популярности хитов Пугачевой у молодежи.