Сергей Светлаков находился в подмосковном «Крокусе» во время теракта

Актер Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холла» среди зрителей в момент теракта. Ему чудом удалось выжить. Об этом шоумен рассказал в своем личном блоге.

Сергей Светлаков оказался большим любителем группы «Пикник». Поклонники знают, что актер регулярно посещает концерты. Приехал он и на выступление 22 числа, которому так и не было суждено состояться.

Светлаков находился в «Крокус Сити Холле» в момент начала теракта. Ему удалось эвакуироваться до начала самого страшного.

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал, это был ужас», — написал артист.

Какие-либо другие подробности артист не публиковал.

Shot сообщает, что также в здании был комментатор Виктор Гусев и его супруга. Им также удалось спастись. Однако они сами еще ничего не подтверждали.

Напомним, что на концертной площадке в Красногорске должны были собраться 7200 человек. Билеты на концерт раскупили почти все. Неизвестные ворвались в здание и расстреляли людей, включая охрану. Известно как минимум о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Красногорске продолжается спасательная операция после теракта.