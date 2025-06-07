Сергея Зверева через суд заставили оплатить долги по коммуналке

Известный стилист Сергей Зверев почти год не оплачивал коммунальные услуги, и его через суд обязали погасить все долги. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Зверев длительное время не платил ЖКУ за свою квартиру, которая находится на Дмитровском шоссе. В результате коммунальщики были вынуждены подать на него в суд, чтобы он наконец-то выплатил все задолженности.

«Фонд капремонта подал на стилиста в суд в апреле: хотел вернуть оплату за жилье, тепло и электричество. Сумма долга — 16к рублей», — указал микроблог.

Решение суда было ожидаемым, владельца квартиры обязали выплатить все средства, а к ним добавили еще 2 тыс. руб. в качестве государственной пошлины.

Ранее уже сообщалось, что Зверева посетили коллекторы. Его сын влез в огромные долги, при этом он оформляет кредиты под залог квартиры своего отца. Общий долг перевалил за несколько миллионов, и стилист не собирается оплачивать за сына его задолженности. Поэтому он нашел выход: просто выписал своего отпрыска из этого жилья.