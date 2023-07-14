Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве экс-командира подлодки Станислава Ржицкого

В СК России вечером пятницы, 14 июля, сообщили о том, что Сергею Денисенко 1959 года рождения было предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Сообщение об этом появилось в официальном канале ведомства. Также уточняется, что обвинение Денисенко предъявлено не только в связи с убийством экс-командира подлодки «Краснодар» и заместителя начотдела по мобилизационной работе администрации в городе Краснодаре Станислава Ржицкого, но и незаконным оборотом оружия.

Напомним, что ранее ему уже избиралась мера пресечения – Денисенко также был заключен под стражу.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что за громкие звуки слышали граждане в Таганроге. По словам властей, это был самолет, который переходил на ультразвук. Подробности по ссылке.