Серия мощных взрывов в Киеве, местные жители сообщили о падении ракет

Как сообщили украинские СМИ, в Киеве и по области ранее была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время жители Киева сообщают в местных пабликах о взрывах в городе. Как пишут местные СМИ, а городе зафиксировано падение нескольких ракет.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.