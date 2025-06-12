Серия патриотических лекций в честь Дня России прошла в Химках
В Химках провели патриотические лекции в честь Дня России
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках прошла серия патриотических лекций, приуроченных Дню России, сообщили в администрации городского округа.
По информации администрации, одно из мероприятий прошло в парке «Дубки». Встречу посетили жители Химок, ветеран боевых действий Сергей Вересняк и депутат Химок Надежда Смирнова. Патриотическая лекция напомнила присутствующим о важности укрепления чувства национальной гордости и единства.
«Этот государственный праздник объединяет нас всех, кто верит в силу и будущее страны, гордится ее историей и культурой, осознаёт свою ответственность за настоящее и будущее», – сказала Надежда Смирнова.
Слушателям рассказали об истории Дня России, о значении праздника в современном обществе. Встречи подобного формата положительно отражаются на объединении граждан, на сохранности уважительного отношения к государственным символам.
В администрации проинформировали, что еще одно мероприятие прошло на местном предприятии. На встрече присутствовал почетный гость — ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов. Депутат Юлия Мамай отметила значимость государственного праздника.
«Особое внимание мы уделили поддержке бойцов специальной военной операции, которые сегодня отстаивают границы нашего государства и мы сделаем все для того, чтобы победа была за нами», – поделилась Юлия Мамай.
Лидер движения общественной поддержки Евгения Купп призвал горожан оказывать поддержку тем гражданам, которые защищают страну. У россиян есть много поводов гордиться своей страной. Важно не забывать о них и сохранять историческую память.
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня России в Химках организовали праздник народных традиций.