Серия пропаж детей в Подмосковье: как действовать в первые часы и предотвратить трагедию

В Балашихе зафиксирована тревожная серия инцидентов с пропажей детей и подростков. В беседе с REGIONS эксперт по выживанию и безопасности Владимир Кишкар рассказал , как нужно действовать, чтобы как можно скорее найти пропавших и предотвратить трагедию.

Недавно, 16 октября, двое братьев 9 и 10 лет бесследно исчезли после секции по боксу и были найдены волонтерами спустя несколько часов в Новогиреево. Подростки случайно сели не на тот автобус, а их телефоны разрядились. Также в городе объявляли в розыск 15-летнюю девушку и 13-летнего юношу. Летом волонтеры дважды возвращали домой 12-летнего мальчика с особенностями здоровья, а до этого три дня искали 10-летнего ребенка, который уехал на электричке. Хотя криминальный подтекст в этих случаях исключен, нахождение ребенка одного в незнакомом месте создает прямую угрозу его жизни.

Кишкар разработал для родителей четкий алгоритм действий на первые часы. Главное правило — немедленно начинать поиски, отбросив панику. Первый шаг — собрать актуальные данные: место и время последнего контакта, точное описание одежды, маршрут ребенка и его спутников. Эту информацию необходимо одновременно передать в полицию, МЧС, школу и волонтерские отряды «Лиза Алерт» и «Спас Град», а также опубликовать в местных телеграм-каналах. Поиски целесообразно начинать в радиусе километра от последней точки, где видели ребенка, активно опрашивая продавцов, охранников и водителей с демонстрацией четкой фотографии. Эффективность обеспечивает разделение поисковой группы на небольшие отряды с закрепленными зонами и налаженной связью.

Критически важной эксперт называет профилактическую работу с детьми. Большинство потерявшихся детей опасаются наказания и из-за этого уходят дальше, усложняя поиски. Родители должны донести простую мысль: потеряться — не проступок, и ребенка будут искать, чтобы вернуть в безопасность. Его задача — оставаться на месте, где он осознал потерю. Ребенок должен наизусть знать свои ФИО, адрес и номер телефона родителей, а также уметь просить о помощи, обращаясь к полицейскому, женщине с ребенком или продавцу. При этом необходимо строго запретить уходить с кем-либо, кто представился помощником по поручению родителей.

Ежедневный контроль заряда телефона, использование GPS-часов и четкое согласование маршрутов и времени отсутствия — простые меры, способные предотвратить беду. Безопасность, по словам Кишкара, это не отсутствие проблем, а грамотная подготовка к ним и ребенка, и взрослых.

Ранее мама мальчика из Подмосковья рассказала, как семья обнаружила отсутствие сына. Мальчик до сих пор не найден спустя две недели поисков.