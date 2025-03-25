Серия свержений и цветная революция: историки рассказали, к чему приведут протесты в Сербии

Бакалавр кафедры истории южных и западных славян МГУ Артем Стекачев и другие эксперты в беседе с KP.RU рассказали , к чему могут привести стихийные протесты в Сербии и Венгрии.

Многотысячные протесты проходят в Сербии и Венгрии, где участники требуют отставки ряда политиков, в том числе сербского лидера Александра Вучича и венгерского премьера Виктора Орбана. Непростая ситуация сложилась и с лидером Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком: его требуют арестовать. Во многом перечисленные политики хотят придерживаться пророссийского курса, за что оказались в немилости у Брюсселя.

Председатель Балканского клуба НСО МГИМО Олег Фролов считает, что дело идет к цветной революции: до этого сценария организаторы доводят специально. Внешние силы используют недовольство среди сербов.

Несмотря на это шансы свержения Вучича отставки Орбана минимальные. Такое мнение выразил историк Артем Стекачев.

«Свержение Орбана и Вучича я считаю маловероятным — думаю, они готовы к новым протестам. Самая опасная ситуация сложилась вокруг Додика. Если его арестуют, могут начаться столкновения вплоть до военных», — отметил собеседник.

Эксперты считают, что риски революции, серии свержений и столкновений пока сохраняются. Многое будет зависеть от договоренностей и давления внешних сил. Пока в Сербии с середины марта неспокойно: молодые люди, некоторые нетрадиционного вида, выходят на улицу с флагами и плакатами, устраивают беспорядки и требуют отставки президента.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда увидели колонну из около сотни тракторов с протестующими.