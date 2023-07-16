Серия взрывов прогремела в центре Луганска, ВСУ применили кассетные боеприпасы
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Украинские войска утром воскресенья, 16 июля, ударили по Луганску дальнобойными снарядами.
Об инциденте проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, взрывы прогремели сразу в нескольких городских кварталах.
«Боевики ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы», сообщил Марочко, его цитирует РИА Новости.
О взрывах в Луганске сообщают и местные паблики в соцсетях. Удар нанесен по луганской шахте. Взрывы на окраине Луганска прогремели в поселке Юбилейный на шахте «Мащинский блок». Информации о погибших и пострадавших пока не приводится.
Ранее сообщалось, что сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь.