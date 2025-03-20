Сына маньяка Чикатило обнаружили в рядах ВСУ

Сыну серийного убийцы сейчас 56 лет. 13 из них он провел за решеткой, куда попадал за самые разные преступления: разбой, покушение на убийство, рэкет и так далее. К службе в украинской армии Мирошниченко привели очередные проблемы с законом. Девять лет назад он развелся и с тех пор изрядно задолжал по алиментам, а также различным банкам. Плюс у него накопились долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Все это привело к тому, что нарушитель закона отправился на фронт, чтобы избежать преследования со стороны приставов.

«Сын маньяка вступил в ряды ВСУ в самом начале спецоперации. Сейчас Чикатило-младший продолжает служить на харьковском направлении в подразделении артиллеристов», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный преступник, убивший двух школьниц в Златоусте, в очередной раз попытался опротестовать свое наказание. Он подал кассационную жалобу, но ему ее снова вернули без рассмотрения.