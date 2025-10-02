Серийного преследователя детей заметили в разных городах Подмосковья

В Подмосковье зафиксирована серия тревожных инцидентов с участием подозрительного мужчины, преследующего детей. Как сообщает REGIONS, после попытки увести восьмилетнюю девочку в Балашихе, где ребенка спасли бдительные работники магазина и прохожие, жители Старой Купавны опознали на видеозаписях того же злоумышленника, ранее замеченного в их городе.

Местные жители считают, что незнакомец целенаправленно следил за детьми на улице Крупской и мог делать это ранее систематично.

Напомним, инцидент в Балашихе произошел в четверг, 2 октября, когда девочка ненадолго отошла от матери, чтобы зайти в магазин — этого момента оказалось достаточно для реализации преступного замысла. Незнакомый мужчина взял ребенка за руку и попытался увести.

Внимательность и быстрое вмешательство окружающих предотвратило похищение, но похожие случаи в двух разных городах могут говорить о расширении географии активности потенциального преступника. Для родителей региона это стало серьезным сигналом к усилению бдительности.

Местные жители надеются, что правоохранители начнут поиски подозреваемого.

