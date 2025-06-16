Битцевскому маньяку, отбывающему наказание за 49 убийств, отказали в переводе ближе к Москве

Битцевскому маньяку Александру Пичушкину, отбывающему пожизненное наказание за убийство 49 человек, отказали в ходатайстве, в котором он попросил перевести его из колонии на Ямале в исправительное учреждение, расположенное поближе к Москве. Об этом стало известно SHOT.

По информации телеграм-канала, ходатайство Пичушкина рассматривал Замоскворецкий суд в понедельник, 16 июня.

Также стало известно, что маньяк требовал через суд выплатить Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) 100 тыс. руб. за моральные страдания, связанные с пребыванием в строгих условиях в исправительной колонии (ИК) «Полярная сова» в поселке Харп.

На судебном заседании присутствовала мать Пичушкина. Она объяснила, что перевод в другую колонию, расположенную в Мордовии, необходим для облегчения контактов с сыном и улучшения условий его содержания.

В свою очередь, сам задержанный, подключенный по видеосвязи, объяснил свою просьбу климатическими причинами — он утверждает, что страдает от проблем с кровью из-за суровых условий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Пичушкин начал жестокую серию убийств в 2001 году и продолжал убивать своих жертв до 2006 года. За этот период он лишил жизни 49 человек, большинство из которых забил молотком в Битцевском парке.

В 2006 году маньяк был задержан после того, как убил свою коллегу, с которой вместе работал в магазине. На допросе он признался, что и есть тот самый битцевский маньяк, который наводит страх на жителей целого района.

На допросе он заявил, что хотел довести число своих жертв до 64 — по числу клеток на шахматной доске. В СМИ его позже называли «Убийцей с шахматной доской». Экспертные заключения признали Пичушкина ограниченно вменяемым. В ходе принудительного лечения он неоднократно пытался покончить с собой.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в ряды ВСУ вступил «лесной маньяк», убивший минимум 13 россиян в 1990-е годы.