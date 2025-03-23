Серийный педофил разгуливает по улицам Волгограда

В Волгограде на свободе разгуливает мужчина, которого подозревают в развращении трех мальчиков. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СК по региону.

Как предварительно установили следователи, инцидент случился 4 августа 2024 года на улице Рокоссовского. На ней педофил воспользовался отсутствием свидетелей и развратил трех мальчиков возрастом 10-11 лет.

По описанию, которое предоставили пострадавшие, был составлен портрет. Дети сообщили, что мужчина среднего роста и телосложения, у него темные волосы и светлые глаза. На нем были фитнес-часы с черным браслетом, а сам он выглядел на 40-45 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Полиция распространила фоторобот и попросила жителей не оставаться безучастными в поисках педофила, который в данный момент на свободе и может еще находиться в Волгограде.

Ранее сообщалось, что воевавшего за ВСУ педофила из бундесвера перевезли в ФРГ.