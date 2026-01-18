Серийный убийца детей Чигиринских добивается пересмотра приговора

Осужденный на пожизненный срок серийный убийца Николай Чигиринских, известный как «Первоуральский душитель», инициировал новую судебную процедуру по изменению приговора. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на судебные материалы.

Основанием для изменения наказания стала не претензия к главным составам преступлений — убийствам и изнасилованиям, а к дополнительному эпизоду о хищении, который по современному законодательству может квалифицироваться иначе.

В 2010 году Чигиринских был признан виновным в целом ряде преступлений, включая кражу двух тысяч рублей. В 2016 году в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым хищение суммы до 2,5 тысячи рублей при отсутствии отягчающих обстоятельств может рассматриваться как административное правонарушение. Именно на эту норму теперь ссылается защита осужденного, пытаясь добиться пересмотра приговора в части, касающейся этого эпизода.

Первый шаг в этом процессе уже сделан: суд в Хабаровском крае, где отбывает наказание осужденный, отказался принять его ходатайство, но апелляционная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что Николай Чигиринских, действовавший в Первоуральске в период с 2005 по 2009 год, признан виновным в серии жестоких убийств и изнасилований несовершеннолетних девочек. Маньяк выбирал жертв в возрасте от 7 до 13 лет, заманивая их в безлюдные места или подъезды, где подвергал сексуальному насилию и душил. Его преступления отличались особой циничностью: Чигиринских работал водителем и был примерным семьянином, что позволяло ему долго оставаться вне подозрений. В 2010 году суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима «Черный дельфин» за доказанные убийства трех школьниц и покушение на четвертую, хотя общее число пострадавших от его действий может быть больше.

Ранее сообщалось, что суд отказал в УДО «архангельскому Чикатило», убившему женщин будучи в колонии.