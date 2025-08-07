Серийный убийца из Читы Болховский пытается выйти по УДО после 25 лет заключения

Серийный убийца Виктор Болховский, известный как «маньяк по объявлению», вновь попытался выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), однако суд отклонил его ходатайство. Об этом стало известно SHOT.

Серийный убийца, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии (ИК) «Черный дельфин», уже трижды в 2025 году подавал апелляции, но все они были отклонены без рассмотрения.

66-летний Болховский совершил свои преступления в конце 1990-х годов в Чите. Он находил жертв через газетные рубрики «Знакомства», представляясь то успешным телережиссером, то богатым бизнесменом.

После свиданий, которые он настойчиво просил проводить на территории жертв, маньяк жестоко убивал женщин. Первое известное убийство датируется 1998 годом — тогда 27-летняя девушка погибла спустя час после его визита. В 1999 году было обнаружено тело еще одной жертвы, пролежавшее в квартире несколько дней.

Одной из потенциальных жертв удалось спастись лишь потому, что она долго находилась в душе — за это время Болховский успел обыскать ее вещи, украсть шкатулку и скрыться. Однако уже в ноябре 1999 года маньяк совершил свое последнее убийство, после чего был задержан.

Психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, выявила у Болховского парафилию и некросадизм — отклонения, объясняющие его патологическую жестокость.

Как выяснил SHOT, Болховский не только безуспешно пытался добиться УДО, но и подавал жалобы на материалы уголовного дела, а также оспаривал приговор. Однако все его попытки были тщетны — читинский суд последовательно отклоняет любые апелляции, оставляя маньяка в колонии.

Ранее сообщалось, что серийный убийца из Пермского края Станислав Белорусцев, получивший прозвище «краснокамский маньяк», раскрыл ранее неизвестные эпизоды своих преступлений 21-летней давности.