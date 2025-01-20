В Иране певца приговорили к смертной казни за богохульство

Хоссейна Магсудлу, который известен в Иране как поп-певец Таталу, признали виновным в богохульстве. Исполнителя приговорили к смертной казни, сообщает издание Etemad.

Стало известно, что данный вердикт суд вынес уже после первого судебного решения – артиста ранее приговорили к пяти годам заключения. Прокурор посчитал такое решение мягким, и дело возобновилось.

Теперь же обвиняемый приговорен к смертной казни за то, что оскорбил пророка Мухаммеда.

Ранее сообщалось о том, что в Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении убийцы 35 человек – тогда мужчина сел за руль и врезался в толпу людей. Помимо погибших, в тот момент в больницы обратились 43 человека с травмами в результате ДТП.