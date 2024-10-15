Серпуховским школьникам провели занятие на тему «Что значит быть взрослым?»

Учащимся МБОУ «Школа современного образования» в Серпухове провели классные часы на тему «Что значит быть взрослым?» в рамках «Разговоров о важном». Об этом сообщается в сообществе образовательного учреждения в «Вконтакте».

Ребята вместе с учителями обсудили отличительные черты взрослого человека, такие как самостоятельность в принятии решений, эмоциональная зрелость, умение контролировать эмоции и свое состояние, а также умение признавать свои ошибки и отсутствие страха перед ними.

Дети смотрели тематические видео, читали стихи, выполняли групповые задания и отвечали на вопросы.

В конце занятия школьники сделали выводы о том, что быть взрослым означает нести ответственность за свои действия, решения и их последствия, заботиться о своей семье и защищать свою Родину, развивать в себе духовно-нравственные ценности и иметь активную гражданскую позицию.

Ранее сообщалось о том, что химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по вожатому мастерству.