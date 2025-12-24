Серверы парализованы в России и других странах: масштабный сбой ударил по Steam

Вечером 24 декабря популярнейшая игровая платформа Steam столкнулась с массовым техническим сбоем, парализовавшим ее работу по всему миру. Проблема затронула в том числе и российских геймеров.

Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, только за последний час было зафиксировано более 1000 жалоб от пользователей, причем большая часть из них поступила из России. Геймеры сообщают о полной или частичной недоступности серверов многих онлайн-игр, невозможности зайти в свой аккаунт, а также о проблемах с загрузкой и покупкой контента в цифровом магазине платформы.

Масштаб происшествия указывает на серьезную системную проблему на стороне инфраструктуры Steam, которая обслуживает миллионы пользователей по всему земному шару. На данный момент представители компании Valve, владеющей платформой, не предоставили официальных комментариев относительно причин инцидента и примерных сроков восстановления работоспособности.

Технические специалисты рекомендуют пользователям на время отказаться от попыток перезагрузить клиент или сбросить пароль, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на аварийные системы.

