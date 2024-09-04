Антон Петраков: цены на такси вырастут к концу года из-за ужесточения миграционного законодательства

К концу 2024 года цены на такси могут существенно вырасти. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова директора по работе с госорганами «Яндекс Go» Антона Петракова в среду, 4 сентября.

По словам Петракова, это будет связано с дефицитом самих сотрудников такси – около 130 тысяч человек. В свою очередь, причинами этого называются регулирования в этой сфере и ужесточение миграционного законодательства (в частности, запреты на работу без патента и документов) – водители, якобы, массово уходят туда, где платят столько же, а требований поменьше.

Пока же в России обсуждается создание экспериментального правового режима – он позволит упростить часть требований для сотрудников, а также внедрить и новые модели перевозок.

Напомним, что ранее стало известно о смерти пациентки из-за неправильно введенной инъекции.