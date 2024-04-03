Сервис каршеринга расширил зону аренды автомобилей в Московской области

Сервис каршеринга Ситидрайв расширил свое присутствие в Подмосковье, теперь для аренды автомобилей стали доступны еще четыре города — Лобня, Ивантеевка, Щелково и Железнодорожный. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ситидрайв рад сообщить о расширении зеленой зоны в Подмосковье. Мы видим растущий спрос на поездки по Московской области и из ближайших к Москве городов, поэтому постепенно добавляем новые участки для начала и завершения аренды», — отметил представитель компании.

Пользователи сервиса смогут приобрести поминутный и фиксированный тарифы, абонемент или пакеты от двух часов до семи дней. На арендованном автомобиле можно будет уехать на 250 километров от МКАД, с фильтром «Радиус» — до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.