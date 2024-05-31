Сервис каршеринга расширил зону присутствия в Подмосковье

Сервис каршеринга Ситидрайв расширил зону присутствия в трех подмосковных городах — теперь он будет доступен в Домодедове, Подольске и аэропорту Жуковский, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее сервис открыли в Лобне, Ивантеевке, Щелково, Железнодорожном, Лыткарине, Жуковском, Раменском и Дзержинском.

«Домодедово, Подольск и аэропорт Жуковский — ожидаемые зоны для начала и завершения аренды среди наших пользователей. И мы рады сообщить об их открытии. Уверены, это не только сэкономит время в пути, но и сделает поездки и путешествия по Московской области еще комфортнее», — рассказал представитель сервиса.

В ведомстве напомнили, что пользователи каршеринга могут воспользоваться поминутным или фиксированным тарифом, а также приобрести абонемент и пакеты, которые действуют от двух часов до семи дней. На арендованной машине можно уехать на 250 километров от МКАД. С помощью фильтра «Радиус» водители также могут совершать поездки на расстояние до двух тысяч километров от Москвы

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.